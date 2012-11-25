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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов: обзор матча 25 ноября 2012
Кубань (ЛФЛ)
25.11.2012, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
4 : 1
Завершен
Крылья Советов
18'
И. Бальде
19'
И. Попов
71'
М. Пиццелли (П)
79'
И. Попов
65'
А. Озбилиз (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
Замена
Д. Цораев
️️️️
И. Попов
83'
ГОЛ! 4:1!
И. Попов
Пас отдал
И. Бальде
79'
Замена
А. Тлисов
️️️️
В. Кулик
77'
74'
Желтая карточка
С. Веремко
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Пиццелли
71'
70'
Желтая карточка
В. Свежов
Замена
М. Пиццелли
️️️️
А. Озбилиз
67'
65'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Озбилиз
Желтая карточка
Зелао
36'
ГОЛ! 2:0!
И. Попов
Пас отдал
А. Озбилиз
19'
ГОЛ! 1:0!
И. Бальде
Пас отдал
И. Попов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
55
Владислав Кулик
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
9
Кабайеро
ЛП
6
Виктор Свежов
ОП
84
Роман Воробьев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Себайос
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
4-2-1-2-1
31
Беленов
5
Лоло
26
Зелао
5
Деальберт
34
Козлов
55
Кулик
10
Фидлер
71
Попов
23
Озбилиз
11
Ионов
6
Бальде
3-3-3-1
16
Веремко
0
Таранов
25
Концедалов
6
Телес
6
Свежов
84
Воробьев
15
Цаллагов
32
Баляйкин
10
Себайос
9
Кабайеро
12
Корниленко
55
Кулик
8
Тлисов
8
Тлисов
55
Кулик
23
Озбилиз
9
Пиццелли
9
Пиццелли
23
Озбилиз
71
Попов
6
Цораев
6
Цораев
71
Попов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Крылья Советов
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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