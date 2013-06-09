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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Гвинея - Мозамбик
Гвинея - Мозамбик: обзор матча 09 июня 2013
Гвинея
09.06.2013, воскресенье, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа G, 4 тур
6 : 1
Завершен
Мозамбик
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гвинея - Мозамбик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия
4 : 0
05.01.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Стадион:
Стад ду 28 Септембер
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