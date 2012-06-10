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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Мозамбик - Зимбабве
Мозамбик - Зимбабве: обзор матча 10 июня 2012
Мозамбик
10.06.2012, воскресенье, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа G, 2 тур
0 : 0
Завершен
Зимбабве
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Статистика матча Мозамбик - Зимбабве
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0
0
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0
Матчи команд
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия
4 : 0
05.01.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
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