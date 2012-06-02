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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Кения - Малави
Кения - Малави: обзор матча 02 июня 2012
Кения
02.06.2012, суббота, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа F, 1 тур
0 : 0
Завершен
Малави
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Кения - Малави
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0
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0
Матчи команд
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
03.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Малави
3 : 0
09.10.2025
Экваториальная Гвинея
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Малави
Гренада – Кения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
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2025.12.04 17:51
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2025.06.22 12:01
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2023.11.15 16:20
Гренада – Кения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Сборная Кении готова к матчу-реваншу с Россией
2024.10.18 18:18
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Карпина спросили про ничью с Кенией – тренер в ответе употребил слово «хрень»
2023.11.15 16:20
Волков не считает ничью с Кенией позором: «Главное, что не проиграли»
2023.11.03 14:52
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2023.10.24 14:27
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126-я сборная мира хочет сыграть с «Локомотивом» или «Ростовом»
2025.12.04 17:51
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Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
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Кубок Африки. Гол Хакими принес Марокко победу над Малави
2022.01.26 00:02
«Вы не видели, как Мане стирает трусы и сушит их на кусте». Тренер Малави раскритиковал Камерун за организацию КАН-2021
2022.01.25 10:53
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Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
2022.01.21 00:47
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