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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Буркина-Фасо - Конго
Буркина-Фасо - Конго: обзор матча 02 июня 2012
Буркина-Фасо
02.06.2012, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа E, 1 тур
0 : 3
Завершен
Конго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Буркина-Фасо - Конго
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Марокко
1 : 0
14.10.2025
Конго
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3 : 1
08.10.2025
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Конго
0 : 0
08.09.2025
Эритрея
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Конго
1 : 1
05.09.2025
Танзания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 4 тур
Конго
0 : 6
11.06.2024
Марокко
Информация о матче
Стадион:
Стад ду 4-Аоут
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