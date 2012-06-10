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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Танзания - Гамбия
Танзания - Гамбия: обзор матча 10 июня 2012
Танзания
10.06.2012, воскресенье, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
Гамбия
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Статистика матча Танзания - Гамбия
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0
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0
Матчи команд
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
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Кубок африканских наций, 1/8 финала
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30.12.2025
Тунис
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
2 : 2
18.11.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Информация о матче
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