Челси - Ливерпуль

|Плей-офф, 1/4 финала
|29 ноября, вторник
|23:45
|Челси
|0:2
|Ливерпуль
|26 тур
|6 февраля, воскресенье
|19:00
|Челси
|0:1
|Ливерпуль
|11 тур
|7 ноября, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|2:0
|Челси
|37 тур
|2 мая, воскресенье
|16:30
|Ливерпуль
|0:2
|Челси
|8 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Челси
|2:0
|Ливерпуль
|1/4 финала
ответный матч
|14 апреля, вторник
|22:45
|Челси
|4:4
|Ливерпуль
|1/4 финала
ответный матч
|8 апреля, среда
|22:45
|Ливерпуль
|1:3
|Челси
|24 тур
|1 февраля, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|2:0
|Челси
|9 тур
|26 октября, воскресенье
|16:30
|Челси
|0:1
|Ливерпуль
|1/2 финала
ответный матч
|30 апреля, среда
|22:45
|Челси
|3:2
|Ливерпуль
|1/2 финала
ответный матч
|22 апреля, вторник
|22:45
|Ливерпуль
|1:1
|Челси