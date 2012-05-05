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Судьи
Главный судья:
Фил Дауд (Сток-он-Трент, Стэффордшир)

Челси - Ливерпуль

05.05.2012, Суббота, 20:15 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: "Спорт 1" 19:20 (прямая) "Россия-2" 20:35 (прямая) Англия. Кубок, Финал Челси - Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/4 финала
29 ноября, вторник 23:45 Челси 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
12 тур
20 ноября, воскресенье 20:00 Челси 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
26 тур
6 февраля, воскресенье 19:00 Челси 0:1 Ливерпуль
11 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
37 тур
2 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:2 Челси
8 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2008/2009)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, вторник 22:45 Челси 4:4 Ливерпуль
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 22:45 Ливерпуль 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:0 Челси
9 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Челси 0:1 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/2 финала
ответный матч		 30 апреля, среда 22:45 Челси 3:2 Ливерпуль
1/2 финала
ответный матч		 22 апреля, вторник 22:45 Ливерпуль 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
26 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Челси 0:0 Ливерпуль
3 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Челси
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