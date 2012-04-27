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Расписание матчей
Украина. Кубок
Волынь - Шахтер
Волынь - Шахтер: обзор матча 27 апреля 2012
Волынь
27.04.2012, пятница, 20:00
Украина. Датагруп Кубок, 1/2 финала
3 : 4
Завершен
Шахтер
35'
Майкон (П)
83'
Р. Лопес
90+2'
Майкон
24'
А. Тейшейра
37'
Фернандиньо (П)
59'
Л. Адриано (П)
88'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Волынь - Шахтер
90'
+3
Желтая карточка
А. Пятов
ГОЛ! 3:4!
Майкон
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Фернандиньо
88'
ГОЛ! 2:4!
Д. Коста
Пас отдал
А. Тейшейра
ГОЛ! 2:3!
Р. Лопес
83'
Желтая карточка
Е. Павлов
80'
Замена
Е. Павлов
️️️️
Леандро
77'
74'
Замена
Илсиньо
️️️️
Т. Степаненко
68'
Замена
Д. Коста
️️️️
Г. Мхитарян
62'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Л. Адриано
Замена
Я. Масло
️️️️
В. Прындета
60'
59'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Адриано
Травма
В. Прындета
56'
Желтая карточка
С. Симинин
47'
Замена
О. Герасимюк
️️️️
А. Насонов
46'
37'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Фернандиньо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Майкон
35'
Травма
Р. Лопес
32'
31'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Желтая карточка
В. Шиков
29'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Тейшейра
Пас отдал
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
16
Денис Шелихов
ВР
28
Леандро
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
5
Рамон Лопес
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
31
Душан Савич
АП
23
Александр Насонов
ПП
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
22
Олександр Пищур
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Шумахер
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-4-1-1
16
Шелихов
28
Леандро
4
Шиков
18
Прындета
30
Симинин
5
Лопес
24
Изворану
11
Шарпар
23
Насонов
31
Савич
5
Майкон
4-1-2-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
15
Рац
27
Степаненко
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
11
Тейшейра
10
Виллиан
4
Адриано
18
Прындета
52
Масло
52
Масло
18
Прындета
23
Насонов
7
Герасимюк
7
Герасимюк
23
Насонов
28
Леандро
18
Павлов
18
Павлов
28
Леандро
22
Мхитарян
11
Коста
11
Коста
22
Мхитарян
27
Степаненко
77
Илсиньо
77
Илсиньо
27
Степаненко
4
Адриано
11
Селезнев
11
Селезнев
4
Адриано
Остались в запасе
Волынь
Шахтер
42
Виталий Недилько
ВР
22
Олександр Пищур
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
22
Олександр Пищур
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Шумахер
ЦФ
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Волынь - Шахтер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
Авангард
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