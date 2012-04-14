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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 14 апреля 2012
Ливерпуль
14.04.2012, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Эвертон
61'
Л. Суарес
87'
Э. Кэрролл
23'
Н. Елавич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Эвертон
ГОЛ! 2:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
К. Беллами
87'
Замена
К. Беллами
️️️️
С. Даунинг
85'
80'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
Замена
М. Родригес
️️️️
Д. Хендерсон
75'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
74'
68'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
М. Гуйе
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
61'
Желтая карточка
М. Шкртел
58'
58'
Желтая карточка
Н. Елавич
37'
Желтая карточка
С. Дистен
23'
ГОЛ! 0:1!
Н. Елавич
Пас отдал
Т. Кэхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
17
Тим Кэхилл
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
99
Магайе Гуйе
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
21
Хосе Энрике
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
7
Дирк Кейт
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Эвертон
1
Маркус Ханеманн
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
4-4-2
25
Джонс
23
Каррагер
37
Шкртел
22
Аггер
8
Джонсон
19
Даунинг
8
Спиринг
8
Джеррард
14
Хендерсон
9
Кэрролл
9
Суарес
4-4-2
1
Ховард
18
Невилл
25
Дистен
5
Хейтинга
3
Бэйнс
21
Осман
25
Феллайни
24
Гибсон
17
Кэхилл
18
Елавич
99
Гуйе
14
Хендерсон
11
Родригес
11
Родригес
14
Хендерсон
19
Даунинг
39
Беллами
39
Беллами
19
Даунинг
99
Гуйе
23
Коулмен
23
Коулмен
99
Гуйе
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
21
Хосе Энрике
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
1
Маркус Ханеманн
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
21
Хосе Энрике
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 15:25 (прямая)
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