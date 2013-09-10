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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словакия - Босния и Герцеговина
Словакия - Босния и Герцеговина: обзор матча 10 сентября 2013
Словакия
10.09.2013, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
1 : 2
Завершен
Босния и Герцеговина
42'
М. Гамшик
70'
Э. Бичакчич
78'
И. Хайрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Босния и Герцеговина
87'
Желтая карточка
А. Бегович
Желтая карточка
Т. Губочан
82'
Замена
Р. Мак
️️️️
А. Немец
82'
Замена
М. Якубко
️️️️
В. Вайсс
82'
81'
Желтая карточка
В. Ибишевич
78'
ГОЛ! 1:2!
И. Хайрович
Пас отдал
В. Ибишевич
76'
Замена
И. Хайрович
️️️️
З. Мисимович
70'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бичакчич
Пас отдал
Э. Спахич
69'
Замена
Э. Вишча
️️️️
С. Салихович
Замена
Э. Йендришек
️️️️
С. Шестак
62'
50'
Замена
А. Захирович
️️️️
М. Муйджа
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
Пас отдал
А. Немец
42'
29'
Желтая карточка
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Ян Муха
ВР
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
22
Виктор Пековски
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
11
Адам Немец
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
Главный тренер
Михал Хипп
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
0
Сеяд Салихович
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
0
Михал Брезнаник
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
0
Йозеф Пьячек
ЦЗ
18
Эрик Йендришек
ЛП
20
Роберт Мак
ЛВ
8
Карим Геде
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
13
Самуэль Штефаник
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ясмин Фейзич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
6
Элвир Рахимич
ОП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
20
Аднан Захирович
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
20
Изет Хайрович
ПВ
4-4-2
1
Муха
3
Шкртел
4
Дюрица
15
Губочан
2
Пекарик
22
Пековски
17
Гамшик
7
Вайсс
19
Куцка
9
Шестак
11
Немец
3-4-1-2
1
Бегович
13
Муйджа
4
Спахич
3
Бичакчич
0
Салихович
8
Медуньянин
10
Пьянич
16
Лулич
10
Мисимович
9
Ибишевич
11
Джеко
9
Шестак
18
Йендришек
18
Йендришек
9
Шестак
11
Немец
20
Мак
20
Мак
11
Немец
7
Вайсс
14
Якубко
14
Якубко
7
Вайсс
0
Салихович
19
Вишча
19
Вишча
0
Салихович
10
Мисимович
20
Хайрович
20
Хайрович
10
Мисимович
13
Муйджа
20
Захирович
20
Захирович
13
Муйджа
Остались в запасе
Словакия
Босния и Герцеговина
23
Матуш Козачик
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
0
Михал Брезнаник
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
0
Йозеф Пьячек
ЦЗ
8
Карим Геде
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
13
Самуэль Штефаник
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Михал Хипп
19
Мирослав Стеванович
ЦП
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ясмин Фейзич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
6
Элвир Рахимич
ОП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
Остались в запасе
23
Матуш Козачик
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
0
Михал Брезнаник
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
0
Йозеф Пьячек
ЦЗ
8
Карим Геде
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
13
Самуэль Штефаник
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
Остались в запасе
19
Мирослав Стеванович
ЦП
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ясмин Фейзич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
6
Элвир Рахимич
ОП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
Главный тренер
Михал Хипп
Главный тренер
Сафет Сушич
Статистика матча Словакия - Босния и Герцеговина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Под Дубном
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