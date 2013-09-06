Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Босния и Герцеговина - Словакия
Босния и Герцеговина - Словакия: обзор матча 06 сентября 2013
Босния и Герцеговина
06.09.2013, пятница, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
0 : 1
Завершен
Словакия
77'
В. Пековски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Словакия
86'
Замена
М. Якубко
️️️️
А. Немец
Замена
И. Хайрович
️️️️
Х. Медуньянин
82'
Замена
М. Стеванович
️️️️
З. Мисимович
78'
77'
ГОЛ! 0:1!
В. Пековски
73'
Замена
К. Геде
️️️️
М. Гамшик
Замена
Э. Вишча
️️️️
А. Врсаевич
65'
61'
Замена
Э. Йендришек
️️️️
С. Шестак
56'
Желтая карточка
С. Шестак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Словакия
1
Ян Муха
ВР
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
22
Виктор Пековски
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
9
Станислав Шестак
ЦФ
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Михал Хипп
Босния и Герцеговина
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ясмин Фейзич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
6
Элвир Рахимич
ОП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
20
Изет Хайрович
ПВ
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
23
Матуш Козачик
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
0
Йозеф Пьячек
ЦЗ
18
Эрик Йендришек
ЛП
20
Роберт Мак
ЛВ
18
Душан Швенто
ЦП
8
Карим Геде
ЦП
14
Мартин Якубко
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
13
Самуэль Штефаник
ЦФ
3-4-1-2
1
Бегович
2
Врсаевич
4
Спахич
3
Бичакчич
16
Лулич
8
Медуньянин
0
Салихович
10
Пьянич
10
Мисимович
9
Ибишевич
11
Джеко
4-4-2
1
Муха
2
Пекарик
4
Дюрица
15
Губочан
3
Шкртел
19
Куцка
17
Гамшик
7
Вайсс
22
Пековски
11
Немец
9
Шестак
10
Мисимович
19
Стеванович
19
Стеванович
10
Мисимович
2
Врсаевич
19
Вишча
19
Вишча
2
Врсаевич
8
Медуньянин
20
Хайрович
20
Хайрович
8
Медуньянин
9
Шестак
18
Йендришек
18
Йендришек
9
Шестак
17
Гамшик
8
Геде
8
Геде
17
Гамшик
11
Немец
14
Якубко
14
Якубко
11
Немец
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Словакия
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ясмин Фейзич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
6
Элвир Рахимич
ОП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
1
Мартин Дубравка
ВР
23
Матуш Козачик
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
0
Йозеф Пьячек
ЦЗ
18
Душан Швенто
ЦП
20
Роберт Мак
ЛВ
21
Михал Дуриш
ЦФ
13
Самуэль Штефаник
ЦФ
Главный тренер
Михал Хипп
Остались в запасе
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ясмин Фейзич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
6
Элвир Рахимич
ОП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Дубравка
ВР
23
Матуш Козачик
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
0
Йозеф Пьячек
ЦЗ
18
Душан Швенто
ЦП
20
Роберт Мак
ЛВ
21
Михал Дуриш
ЦФ
13
Самуэль Штефаник
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Главный тренер
Михал Хипп
Статистика матча Босния и Герцеговина - Словакия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Билино Поле
Новости команд
Все
Босния и Герцеговина
Словакия
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
21:35
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Босния и Герцеговина – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Молдова – Словакия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Фарерские острова – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+