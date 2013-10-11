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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Израиль
Португалия - Израиль: обзор матча 11 октября 2013
Португалия
11.10.2013, пятница, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
1 : 1
Завершен
Израиль
27'
Р. Кошта
85'
Э. Бен-Басат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Израиль
Желтая карточка
К. Роналду
90'
Замена
Эдер
️️️️
М. Велозу
87'
85'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бен-Басат
84'
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
Желтая карточка
Пепе
83'
83'
Замена
О. Дамари
️️️️
Э. Захави
Замена
Жозуэ
️️️️
Р. Микаэл
69'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
У. Алмейда
69'
67'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
М. Ради
60'
Замена
Т. Бен-Хаим II
️️️️
Э. Барда
ГОЛ! 1:0!
Р. Кошта
Пас отдал
Пепе
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Пепе
ЦЗ
0
Андре Алмейда
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
4
Мигель Велозу
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
2
Эйял Мешумар
ПЗ
13
Ширан Йейни
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
0
Махаран Ради
ЦП
0
Эден Бен-Басат
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
13
Энрике Серену
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Данни
ЛП
6
Куштодиу
ЦП
0
Андре Мартинш
ЦП
18
Жозуэ
АП
9
Эдер
ЦФ
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Хен Эзра
ЛП
0
Гал Альберман
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
22
Омер Дамари
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
4-3-1-2
1
Патрисиу
3
Пепе
0
Кошта
13
Антунеш
0
Алмейда
4
Велозу
15
Микаэл
8
Моутинью
17
Нани
9
Алмейда
7
Роналду
4-3-3
0
Ават
2
Мешумар
21
Тиби
20
Бен Харуш
3
Бен-Хаим
13
Йейни
6
Натхо
0
Ради
10
Барда
7
Захави
0
Бен-Басат
15
Микаэл
18
Жозуэ
18
Жозуэ
15
Микаэл
4
Велозу
9
Эдер
9
Эдер
4
Велозу
9
Алмейда
11
Оливейра
11
Оливейра
9
Алмейда
7
Захави
22
Дамари
22
Дамари
7
Захави
0
Ради
9
Рафаэлов
9
Рафаэлов
0
Ради
10
Барда
12
Бен-Хаим II
12
Бен-Хаим II
10
Барда
Остались в запасе
Португалия
Израиль
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
13
Энрике Серену
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Данни
ЛП
6
Куштодиу
ЦП
0
Андре Мартинш
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Хен Эзра
ЛП
0
Гал Альберман
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
13
Энрике Серену
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Данни
ЛП
6
Куштодиу
ЦП
0
Андре Мартинш
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Хен Эзра
ЛП
0
Гал Альберман
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Эли Гутман
Статистика матча Португалия - Израиль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Информация о матче
Главный судья:
Том-Харальд Хаген
(Груэ)
Стадион:
Жозе Алваладе
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