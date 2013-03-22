Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Португалия
Израиль - Португалия: обзор матча 22 марта 2013
Израиль
22.03.2013, пятница, 16:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
3 : 3
Завершен
Португалия
23'
Т. Хемед
38'
Э. Бен-Басат
68'
Р. Гершон
3'
Б. Алвеш
70'
Э. Поштига
90+2'
Ф. Коэнтрау
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Португалия
90'
+2
ГОЛ! 3:3!
Ф. Коэнтрау
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Э. Бен-Басат
80'
72'
Замена
У. Алмейда
️️️️
Б. Алвеш
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
М. Меликсон
71'
70'
ГОЛ! 3:2!
Э. Поштига
Пас отдал
К. Роналду
69'
Желтая карточка
К. Роналду
ГОЛ! 3:1!
Р. Гершон
68'
64'
Желтая карточка
К. Мартинш
Замена
Э. Атар
️️️️
Т. Хемед
62'
60'
Замена
Виейринья
️️️️
С. Варела
60'
Замена
К. Мартинш
️️️️
М. Велозу
57'
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
М. Меликсон
57'
Желтая карточка
Т. Хемед
41'
ГОЛ! 2:1!
Э. Бен-Басат
Пас отдал
Т. Хемед
38'
Желтая карточка
Б. Каял
26'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хемед
Пас отдал
Ю. Шпунгин
23'
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Алвеш
Пас отдал
М. Велозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
0
Дуду Ават
(К)
ВР
21
Эйтан Тиби
ЛЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
5
Рами Гершон
ЦЗ
0
Юваль Шпунгин
ПЗ
5
Маор Меликсон
ЛП
6
Бибрас Натхо
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
7
Бирам Каял
ПП
8
Томер Хемед
ЦФ
0
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ОП
4
Мигель Велозу
ОП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
18
Сильвестр Варела
ПВ
23
Элдер Поштига
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Галь Шиш
ЛЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Йосси Бенаюн
ЛП
22
Ави Рикан
ЦП
0
Махаран Ради
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
0
Гал Альберман
ЦП
0
Элиран Атар
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
3
Силвиу
ЛЗ
11
Виейринья
ЦЗ
13
Энрике Серену
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
10
Данни
ЛП
0
Паулу Машаду
ЦП
6
Куштодиу
ЦП
20
Карлуш Мартинш
ЦП
16
Пицци
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-4-2
0
Ават
21
Тиби
3
Бен-Хаим
5
Гершон
0
Шпунгин
5
Меликсон
6
Натхо
13
Йейни
7
Каял
0
Бен-Басат
8
Хемед
4-2-1-1-2
1
Патрисиу
0
Перейра
3
Пепе
2
Алвеш
0
Коэнтрау
8
Моутинью
4
Велозу
0
Мейрелеш
18
Варела
7
Роналду
23
Поштига
0
Бен-Басат
0
Бенаюн
0
Бенаюн
0
Бен-Басат
5
Меликсон
9
Рафаэлов
9
Рафаэлов
5
Меликсон
8
Хемед
0
Атар
0
Атар
8
Хемед
18
Варела
11
Виейринья
11
Виейринья
18
Варела
4
Велозу
20
Мартинш
20
Мартинш
4
Велозу
2
Алвеш
9
Алмейда
9
Алмейда
2
Алвеш
Остались в запасе
Израиль
Португалия
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Галь Шиш
ЛЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
22
Ави Рикан
ЦП
0
Махаран Ради
ЦП
0
Гал Альберман
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
3
Силвиу
ЛЗ
13
Энрике Серену
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
10
Данни
ЛП
0
Паулу Машаду
ЦП
6
Куштодиу
ЦП
16
Пицци
АП
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Галь Шиш
ЛЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
22
Ави Рикан
ЦП
0
Махаран Ради
ЦП
0
Гал Альберман
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
3
Силвиу
ЛЗ
13
Энрике Серену
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
10
Данни
ЛП
0
Паулу Машаду
ЦП
6
Куштодиу
ЦП
16
Пицци
АП
Главный тренер
Эли Гутман
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Израиль - Португалия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Рамат-Ган
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:40 (прямая)
Новости команд
Все
Израиль
Португалия
Быстров сказал, что будет со сборной Португалии после ухода Роналду
22:43
Португальцы выйдут на матч с Данией в футболках с седьмым номером в честь Роналду
19:05
4
Лига наций: шансы Португалии и Дании на победу в матче 5 тура
10:38
Лига наций: шансы Косово и Израиля на победу в матче 5 тура
10:30
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Косово и Израиля на победу в матче 5 тура
10:30
Ирландия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Сборная Израиля сыграет с черными повязками в память о событиях 7 октября
4 октября
Ирландия – Израиль: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Израиль – Косово: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Быстров сказал, что будет со сборной Португалии после ухода Роналду
22:43
Португальцы выйдут на матч с Данией в футболках с седьмым номером в честь Роналду
19:05
4
Лига наций: шансы Португалии и Дании на победу в матче 5 тура
10:38
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Уход Роналду из сборной Португалии назвали позорным
7 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+