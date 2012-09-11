Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Азербайджан
Португалия - Азербайджан: обзор матча 11 сентября 2012
Португалия
11.09.2012, вторник, 23:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
3 : 0
Завершен
Азербайджан
64'
С. Варела
86'
Э. Поштига
88'
Б. Алвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Азербайджан
Желтая карточка
К. Роналду
93'
89'
Замена
А. Чертоганов
️️️️
А. Гекдемир
ГОЛ! 3:0!
Б. Алвеш
Пас отдал
Ж. Моутинью
88'
Замена
Эдер
️️️️
Э. Поштига
87'
ГОЛ! 2:0!
Э. Поштига
Пас отдал
К. Роналду
86'
Замена
Р. Аморим
️️️️
Нани
76'
72'
Замена
Б. Субашич
️️️️
Ч. Озкара
ГОЛ! 1:0!
С. Варела
64'
Замена
С. Варела
️️️️
М. Велозу
63'
59'
Замена
А. Исмаилов
️️️️
Д. Гусейнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
4
Мигель Велозу
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
0
Али Гекдемир
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
0
Чихан Озкара
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Португалия
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
0
Нуно Коэльо
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
15
Рубен Микаэл
ЦП
6
Куштодиу
ЦП
16
Пицци
АП
9
Эдер
ЦФ
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Азербайджан
12
Анар Назиров
ВР
3
Акил Набиев
ЛП
0
Эльвин Алиев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
8
Александр Чертоганов
ЦП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
17
Вугар Надиров
ЦФ
10
Бранимир Субашич
ЦФ
4-3-1-2
1
Патрисиу
0
Коэнтрау
3
Пепе
0
Перейра
2
Алвеш
0
Мейрелеш
8
Моутинью
4
Велозу
17
Нани
23
Поштига
7
Роналду
3-2-3-1
1
Агаев
18
Медведев
0
Абышов
14
Садыгов
0
Шукуров
5
Аллахвердиев
0
Гекдемир
19
Амиргулиев
16
Гусейнов
0
Озкара
17
Нани
20
Аморим
20
Аморим
17
Нани
23
Поштига
9
Эдер
9
Эдер
23
Поштига
4
Велозу
18
Варела
18
Варела
4
Велозу
16
Гусейнов
22
Исмаилов
22
Исмаилов
16
Гусейнов
0
Гекдемир
8
Чертоганов
8
Чертоганов
0
Гекдемир
0
Озкара
10
Субашич
10
Субашич
0
Озкара
Остались в запасе
Португалия
Азербайджан
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
0
Нуно Коэльо
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
15
Рубен Микаэл
ЦП
6
Куштодиу
ЦП
16
Пицци
АП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
0
Эльвин Алиев
ЦП
12
Анар Назиров
ВР
3
Акил Набиев
ЛП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Остались в запасе
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
0
Нуно Коэльо
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
15
Рубен Микаэл
ЦП
6
Куштодиу
ЦП
16
Пицци
АП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
0
Эльвин Алиев
ЦП
12
Анар Назиров
ВР
3
Акил Набиев
ЛП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Португалия - Азербайджан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 0
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
Новости команд
Все
Португалия
Азербайджан
Быстров сказал, что будет со сборной Португалии после ухода Роналду
22:43
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Португальцы выйдут на матч с Данией в футболках с седьмым номером в честь Роналду
19:05
4
Лига наций: шансы Португалии и Дании на победу в матче 5 тура
10:38
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
09:23
Быстров сказал, что будет со сборной Португалии после ухода Роналду
22:43
Португальцы выйдут на матч с Данией в футболках с седьмым номером в честь Роналду
19:05
4
Лига наций: шансы Португалии и Дании на победу в матче 5 тура
10:38
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Уход Роналду из сборной Португалии назвали позорным
7 ноября
5
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
09:23
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Азербайджан – Литва: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+