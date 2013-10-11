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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Венгрия
Нидерланды - Венгрия: обзор матча 11 октября 2013
Нидерланды
11.10.2013, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
8 : 1
Завершен
Венгрия
15'
Р. ван Перси
24'
К. Строотман
37'
Д. Ленс
42'
Р. ван Перси
52'
Р. ван Перси
64'
Ш. Девечери (АГ)
85'
Р. ван дер Ваарт
89'
А. Роббен
46'
Б. Джуджак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Венгрия
ГОЛ! 8:1!
А. Роббен
89'
ГОЛ! 7:1!
Р. ван дер Ваарт
85'
81'
Желтая карточка
Р. Гузмич
Замена
Л. Фер
️️️️
К. Строотман
80'
78'
Замена
Н. Николич
️️️️
К. Немет
ГОЛ в свои ворота! 6:1!
Ш. Девечери
64'
63'
Желтая карточка
К. Немет
Желтая карточка
Н. Де Йонг
63'
Замена
Д. Кейт
️️️️
Р. ван Перси
61'
54'
Желтая карточка
Ш. Девечери
ГОЛ! 5:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Роббен
52'
46'
Замена
Ш. Девечери
️️️️
Т. Кадар
46'
Замена
А. Элек
️️️️
Т. Хайнал
46'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Б. Джуджак
ГОЛ! 4:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Роббен
42'
ГОЛ! 3:0!
Д. Ленс
37'
ГОЛ! 2:0!
К. Строотман
Пас отдал
Д. Ленс
24'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Д. Янмат
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
6
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
11
Арьен Роббен
ПП
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
9
Владимир Коман
ЦП
8
Йожеф Варга
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
13
Яспер Силлессен
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Дирк Кейт
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Венгрия
22
Балаж Медьери
ВР
1
Габор Кирай
ВР
17
Шилард Девечери
ЦЗ
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
17
Норберт Месарош
ЦЗ
0
Габор Джиомбел
ЦП
15
Мате Паткаи
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
0
Петер Сакай
ПП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
4-4-1-1
22
Ворм
17
Блинд
13
Брума
0
Влаар
0
Янмат
16
Строотман
6
Де Йонг
7
Ленс
11
Роббен
0
ван дер Ваарт
9
ван Перси
4-5-1
22
Богдан
0
Ванчак
4
Кадар
21
Корчмар
20
Гузмич
15
Хайнал
13
Беде
9
Коман
8
Варга
7
Джуджак
11
Немет
16
Строотман
18
Фер
18
Фер
16
Строотман
9
ван Перси
0
Кейт
0
Кейт
9
ван Перси
4
Кадар
17
Девечери
17
Девечери
4
Кадар
15
Хайнал
6
Элек
6
Элек
15
Хайнал
11
Немет
23
Николич
23
Николич
11
Немет
Остались в запасе
Нидерланды
Венгрия
13
Тим Крул
ВР
13
Яспер Силлессен
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
0
Габор Джиомбел
ЦП
22
Балаж Медьери
ВР
1
Габор Кирай
ВР
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
17
Норберт Месарош
ЦЗ
15
Мате Паткаи
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
0
Петер Сакай
ПП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Остались в запасе
13
Тим Крул
ВР
13
Яспер Силлессен
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
0
Габор Джиомбел
ЦП
22
Балаж Медьери
ВР
1
Габор Кирай
ВР
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
17
Норберт Месарош
ЦЗ
15
Мате Паткаи
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
0
Петер Сакай
ПП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Шандор Эгервари
Статистика матча Нидерланды - Венгрия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 0
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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