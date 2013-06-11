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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Армения
Дания - Армения: обзор матча 11 июня 2013
Дания
11.06.2013, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
0 : 4
Завершен
Армения
1'
Ю. Мовсисян
19'
А. Озбилиз
59'
Ю. Мовсисян
82'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Армения
90'
+1
Замена
Н. Асланян-Мамедов
️️️️
А. Озбилиз
86'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
А. Едигарян
84'
Замена
А. Саркисов
️️️️
Ю. Мовсисян
82'
ГОЛ! 0:4!
Г. Мхитарян
59'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Мовсисян
Замена
С. Макиенок
️️️️
Н. Педерсен
53'
Замена
Ж. Окоре
️️️️
А. Бьелланд
46'
42'
Желтая карточка
Р. Арзуманян
36'
Желтая карточка
В. Ароян
Замена
Н. Педерсен
️️️️
Н. Зимлинг
28'
19'
ГОЛ! 0:2!
А. Озбилиз
Пас отдал
В. Алексанян
Желтая карточка
М. Крон-Дели
5'
1'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
А. Озбилиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
17
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
21
Ники Зимлинг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
10
Деннис Роммедаль
ПП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Армения
1
Роман Березовский
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
0
Валерий Алексанян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
13
Киан Хансен
ЦЗ
0
Жорес Окоре
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
2
Николай Стокхольм
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
0
Каспер Куск
ЦП
17
Никлас Педерсен
АП
15
Виктор Фишер
ЦФ
18
Симон Макиенок
ЦФ
Армения
22
Артур Арутюнян
ВР
0
Геворг Каспаров
ВР
4
Артур Авагян
ЛЗ
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Артур Восканян
ЦП
2
Артем Хачатуров
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-4-1-1
16
Андерсен
17
Поульсен
4
Кьер
12
Бьелланд
6
Якобсен
2
Крон-Дели
7
Квист
21
Зимлинг
10
Роммедаль
10
Эриксен
21
Корнелиус
4-5-1
1
Березовский
13
Оганесян
0
Алексанян
3
Ароян
5
Арзуманян
18
Мхитарян
0
Озбилиз
12
Казарян
7
Едигарян
6
Мкртчян
0
Мовсисян
12
Бьелланд
0
Окоре
0
Окоре
12
Бьелланд
21
Зимлинг
17
Педерсен
17
Педерсен
21
Зимлинг
Педерсен
18
Макиенок
18
Макиенок
Педерсен
0
Озбилиз
16
Асланян-Мамедов
16
Асланян-Мамедов
0
Озбилиз
7
Едигарян
8
Пиццелли
8
Пиццелли
7
Едигарян
0
Мовсисян
11
Саркисов
11
Саркисов
0
Мовсисян
Остались в запасе
Дания
Армения
18
Даниэль Васс
ЦП
1
Каспер Шмейхель
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
13
Киан Хансен
ЦЗ
2
Николай Стокхольм
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
0
Каспер Куск
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
0
Артур Восканян
ЦП
4
Артур Авагян
ЛЗ
22
Артур Арутюнян
ВР
2
Артем Хачатуров
ЦП
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
21
Давит Маноян
ЦП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
1
Каспер Шмейхель
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
13
Киан Хансен
ЦЗ
2
Николай Стокхольм
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
0
Каспер Куск
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
0
Артур Восканян
ЦП
4
Артур Авагян
ЛЗ
22
Артур Арутюнян
ВР
2
Артем Хачатуров
ЦП
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
21
Давит Маноян
ЦП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Вардан Минасян
Статистика матча Дания - Армения
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Паркен
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