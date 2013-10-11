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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Хорватия - Бельгия
Хорватия - Бельгия: обзор матча 11 октября 2013
Хорватия
11.10.2013, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
1 : 2
Завершен
Бельгия
83'
Н. Кранчар
15'
Р. Лукаку
38'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Бельгия
Желтая карточка
Л. Модрич
87'
84'
Замена
М. Дембеле
️️️️
С. Дефур
ГОЛ! 1:2!
Н. Кранчар
83'
Замена
Н. Кранчар
️️️️
И. Ракитич
76'
69'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Р. Лукаку
65'
Замена
К. Миральяс
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
О. Вукоевич
️️️️
М. Ковачич
65'
60'
Желтая карточка
М. Феллайни
Замена
Н. Калинич
️️️️
И. Перишич
46'
Желтая карточка
В. Чорлука
45'
+1
Желтая карточка
Ш. Врсалько
40'
38'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Желтая карточка
М. Манджукич
32'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
С. Дефур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
16
Стивен Дефур
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Хорватия
12
Дарио Крешич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
0
Игор Бубнич
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
8
Ален Халилович
АП
16
Никола Калинич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
18
Ивица Олич
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
22
Насер Шадли
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
11
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Плетикоса
6
Ловрен
3
Стринич
21
Вида
5
Чорлука
2
Врсалько
10
Модрич
8
Ковачич
7
Ракитич
14
Перишич
17
Манджукич
4-3-2-1
1
Куртуа
3
Ломбертс
15
ван Бюйтен
2
Алдервейрелд
5
Вертонген
16
Дефур
8
Феллайни
6
Витсель
7
Де Брюйне
10
Азар
9
Лукаку
7
Ракитич
19
Кранчар
19
Кранчар
7
Ракитич
8
Ковачич
8
Вукоевич
8
Вукоевич
8
Ковачич
14
Перишич
16
Калинич
16
Калинич
14
Перишич
9
Лукаку
22
Шадли
22
Шадли
9
Лукаку
16
Дефур
19
Дембеле
19
Дембеле
16
Дефур
7
Де Брюйне
11
Миральяс
11
Миральяс
7
Де Брюйне
Остались в запасе
Хорватия
Бельгия
12
Дарио Крешич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
0
Игор Бубнич
ЦЗ
22
Йосип Пиварич
ЦП
8
Ален Халилович
АП
0
Никица Елавич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
18
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
11
Закария Баккали
ЛВ
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
12
Дарио Крешич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
0
Игор Бубнич
ЦЗ
22
Йосип Пиварич
ЦП
8
Ален Халилович
АП
0
Никица Елавич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
18
Ивица Олич
ЦФ
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Хорватия - Бельгия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Максимир
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