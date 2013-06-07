Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Бельгия - Сербия
Бельгия - Сербия: обзор матча 07 июня 2013
Бельгия
07.06.2013, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
2 : 1
Завершен
Сербия
13'
К. Де Брюйне
60'
М. Феллайни
87'
А. Коларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Сербия
90'
+1
Желтая карточка
М. Бишевац
87'
ГОЛ! 2:1!
А. Коларов
Замена
Р. Лукаку
️️️️
К. Де Брюйне
82'
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Феллайни
71'
69'
Замена
М. Щепович
️️️️
А. Митрович
69'
Замена
Р. Петрович
️️️️
Л. Миливойевич
Замена
Э. Азар
️️️️
К. Миральяс
64'
ГОЛ! 2:0!
М. Феллайни
Пас отдал
К. Де Брюйне
60'
33'
Желтая карточка
А. Митрович
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Я. Вертонген
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
11
Кевин Миральяс
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
0
Душан Баста
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Лука Миливойевич
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Бельгия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Сербия
0
Бранимир Алексич
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
19
Александар Игньевски
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
0
Иван Радованович
ОП
4
Радосав Петрович
ОП
22
Здравко Кузманович
ЦП
9
Филип Джорджевич
ЦФ
0
Марко Щепович
ЦФ
4-3-1-2
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
5
Вертонген
4
Компани
15
ван Бюйтен
6
Витсель
22
Шадли
8
Феллайни
7
Де Брюйне
20
Бентеке
11
Миральяс
3-2-2-1-2
1
Стойкович
4
Бишевац
0
Баста
6
Иванович
0
Суботич
4
Коларов
4
Миливойевич
15
Фейса
10
Тадич
9
Митрович
8
Маркович
8
Феллайни
19
Дембеле
19
Дембеле
8
Феллайни
11
Миральяс
10
Азар
10
Азар
11
Миральяс
7
Де Брюйне
9
Лукаку
9
Лукаку
7
Де Брюйне
4
Миливойевич
4
Петрович
4
Петрович
4
Миливойевич
9
Митрович
0
Щепович
0
Щепович
9
Митрович
Остались в запасе
Бельгия
Сербия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
0
Бранимир Алексич
ВР
0
Иван Радованович
ОП
23
Зелько Бркич
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
19
Александар Игньевски
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
22
Здравко Кузманович
ЦП
9
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
0
Бранимир Алексич
ВР
0
Иван Радованович
ОП
23
Зелько Бркич
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
19
Александар Игньевски
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
22
Здравко Кузманович
ЦП
9
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Бельгия - Сербия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Король Бодуэн
Новости команд
Все
Бельгия
Сербия
Сербия – Германия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 18:50
Лига наций: шансы Сербии и Германии на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:14
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Турции и Бельгии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 18:50
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Турции и Бельгии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Зидан прокомментировал волевую победу Франции над Бельгией в Лиге наций
6 октября
1
Сербия – Германия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Сербии и Германии на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:14
Нидерланды – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Нидерланды – Сербия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Только одна сборная проиграла 3 из 3 матчей в Лиге наций
2 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+