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Расписание матчей
Кубок Африки
Тунис - Камерун
Тунис - Камерун: обзор матча 04 февраля 2008
Тунис
04.02.2008, понедельник, 23:30
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
2 : 3
Завершен
Камерун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тунис - Камерун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
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Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
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03.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
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