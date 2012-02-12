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Замбия - Кот-д'Ивуар

12.02.2012, Воскресенье, 23:30 мск Малабо, стадион Нуэво Эстадио де Малабо Кубок Африканских Наций, Финал Замбия - Кот-д'Ивуар
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