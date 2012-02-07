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Расписание матчей
Спартак - Копенгаген
Спартак - Копенгаген: обзор матча 07 февраля 2012
Спартак
07.02.2012, вторник, 22:00
Copa del Sol, Финал
1 : 0
Завершен
Копенгаген
33'
Н. Пареха
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Копенгаген
Замена
Д. Де Зеув
️️️️
А. Дзюба
Замена
М. Вингаард
️️️️
П. Диуф
Замена
С. Сантин
️️️️
М. Нордстранд
Замена
Кариока
️️️️
А. Зотов
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
А.
Замена
А. Дзюба
️️️️
Джано
Замена
Клаудемир
️️️️
К. Гриндхейм
ГОЛ! 1:0!
Н. Пареха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
39
Ари
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Ларс Якобсен
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Юссеф Туту
ЛП
6
Солви Оттесен
ЦП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
35
Абделлауе
АП
30
Папе-Пате Диуф
ПП
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
Главный тренер
Роланд Нильссон
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Кариока
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
11
Веллитон
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Петер Ларссон
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
6
Клаудемир
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
4-4-2
31
Дикань
34
Макеев
17
Сухи
2
Пареха
9
Комбаров
23
Комбаров
21
Зотов
7
Джано
14
Билялетдинов
10
Эменике
39
Ари
4-4-1-1
41
Кристенсен
2
Гамбоа
2
Якобсен
6
Сигурдссон
16
Овьедо
30
Диуф
6
Оттесен
19
Гриндхейм
10
Туту
35
11
Нордстранд
21
Зотов
5
Кариока
5
Кариока
21
Зотов
Дзюба
6
Де Зеув
6
Де Зеув
Дзюба
7
Джано
22
Дзюба
22
Дзюба
7
Джано
30
Диуф
10
Вингаард
10
Вингаард
30
Диуф
19
Гриндхейм
6
Клаудемир
6
Клаудемир
19
Гриндхейм
11
Нордстранд
70
Сантин
70
Сантин
11
Нордстранд
35
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
35
Остались в запасе
Спартак
Копенгаген
32
Артем Ребров
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Александр Козлов
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
26
Петер Ларссон
ЦЗ
1
Йохан Виланд
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
7
Кристиан Боланьос
ЦП
Главный тренер
Роланд Нильссон
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Александр Козлов
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Остались в запасе
26
Петер Ларссон
ЦЗ
1
Йохан Виланд
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
7
Кристиан Боланьос
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Роланд Нильссон
Статистика матча Спартак - Копенгаген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:55 (прямая)
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