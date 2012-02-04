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Кот-д'Ивуар - Экваториальная Гвинея

04.02.2012, Суббота, 23:00 мск Малабо, стадион Нуэво Эстадио де Малабо Кубок Африканских Наций, 1/4 финала Кот-д'Ивуар - Экваториальная Гвинея
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