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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 25 января 2012
Наполи
25.01.2012, среда, 23:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Интер
53'
Э. Кавани (П)
90+2'
Э. Кавани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Интер
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Г. Пандев
+2
Желтая карточка
В. Гаргано
Замена
А. Доссена
️️️️
М. Гамшик
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Г. Инлер
Травма
У. Кампаньяро
Замена
М. Сарате
️️️️
Т. Мотта
Замена
Г. Пандев
️️️️
Э. Лавесси
Желтая карточка
К. Маджо
Желтая карточка
Д. Милито
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кавани
Замена
Р. Альварес
️️️️
Ж. Оби
Желтая карточка
У. Снейдер
Желтая карточка
К. Киву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Камило Суньига
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
10
Уэсли Снейдер
ЛП
10
Жоэль Оби
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
4-4-1-1
16
Де Санктис
18
Суньига
28
Каннаваро
6
Ароника
14
Кампаньяро
88
Инлер
5
Гаргано
17
Гамшик
11
Маджо
22
Лавесси
10
Кавани
4-5-1
12
Кастеллацци
13
Майкон
13
Раноккия
6
Самуэль
26
Киву
4
Дзанетти
10
Оби
91
Камбьяссо
8
Мотта
10
Снейдер
22
Милито
17
Гамшик
3
Доссена
3
Доссена
17
Гамшик
88
Инлер
21
Джемаили
21
Джемаили
88
Инлер
22
Лавесси
21
Пандев
21
Пандев
22
Лавесси
10
Оби
11
Альварес
11
Альварес
10
Оби
8
Мотта
9
Сарате
9
Сарате
8
Мотта
Остались в запасе
Наполи
Интер
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
20
Жулио Сезар
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Наполи - Интер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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