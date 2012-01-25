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Расписание матчей
Кубок Африки
Экваториальная Гвинея - Сенегал
Экваториальная Гвинея - Сенегал: обзор матча 25 января 2012
Экваториальная Гвинея
25.01.2012, среда, 23:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Сенегал
62'
Рэнди
90+3'
Кили
90'
М. Сов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экваториальная Гвинея - Сенегал
Красная карточка
Л. Дое
+4
ГОЛ! 2:1!
Кили
+3
ГОЛ! 1:1!
М. Сов
Желтая карточка
Д. Экедо
Замена
Д. Экедо
️️️️
Т. Фиджеу-Таземета
Замена
М. Ньянг
️️️️
И. Диа
Замена
М. Сов
️️️️
М. Диаме
ГОЛ! 1:0!
Рэнди
Замена
Д. Н'Диайе
️️️️
Д. Ба
Замена
Н. Эканга
️️️️
И. Боладо
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Рэнди
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экваториальная Гвинея
1
Данило
ВР
15
Лоуренс Дое
ЦЗ
3
Кили
ЦЗ
4
Руи
ЦЗ
0
Фуссени Камиссоко
ЦЗ
6
Жувенал Эджого
ЦП
14
Бен Мамаду Конате
ЦП
8
Рэнди
ЦФ
12
Тьерри Фиджеу-Таземета
ЦФ
11
Хавьер Бальбоа
ЦФ
7
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Жилсон Пауло
Сенегал
1
Буна Кундул
ВР
6
Людовик Сане
ЦЗ
5
Сулейман Диавара
ЦЗ
6
Кадер Мангане
ЦЗ
18
Гиран Н'Дав
ЦЗ
4
Шейх М'Бенге
ЦЗ
12
Мухамед Диаме
ЦП
15
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
11
Даме Н'Дойе
ЦФ
10
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Амара Траоре
Экваториальная Гвинея
21
Ашилле Пенси
ВР
22
Фелипе Овоно
ВР
23
Колин
ЦЗ
3
Эвуй
ЦЗ
17
Нарцисс Эканга
ЦП
7
Ролан де ла Круз
ЦП
18
Виера Эллонг
ЦП
16
Жан-Максим Ндонго
ЦП
20
Даниэль Экедо
ЦП
9
Рауль Фабиани
ЦФ
Сенегал
23
Папе Латыр Н'Диайе
ВР
16
Кадим Н'Диайе
ВР
12
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
20
Арман Траоре
ЦЗ
13
Жак Фати
ЦЗ
4
Папе Диакате
ЦЗ
14
Деме Н'Диайе
ЦП
2
Реми Гомис
ЦП
8
Мамаду Ньянг
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
0
Диоманси Камара
ЦФ
4-2-4
1
Данило
15
Дое
4
Руи
0
Камиссоко
3
Кили
6
Эджого
14
Конате
8
Рэнди
7
Боладо
11
Бальбоа
12
Фиджеу-Таземета
3-2-1-4
1
Кундул
6
Мангане
18
Н'Дав
4
М'Бенге
6
Сане
5
Диавара
12
Диаме
10
Диа
11
Н'Дойе
19
Ба
15
Сиссе
7
Боладо
17
Эканга
17
Эканга
7
Боладо
12
Фиджеу-Таземета
20
Экедо
20
Экедо
12
Фиджеу-Таземета
19
Ба
14
Н'Диайе
14
Н'Диайе
19
Ба
10
Диа
8
Ньянг
8
Ньянг
10
Диа
12
Диаме
7
Сов
7
Сов
12
Диаме
Остались в запасе
Экваториальная Гвинея
Сенегал
7
Ролан де ла Круз
ЦП
18
Виера Эллонг
ЦП
23
Колин
ЦЗ
16
Жан-Максим Ндонго
ЦП
3
Эвуй
ЦЗ
9
Рауль Фабиани
ЦФ
21
Ашилле Пенси
ВР
22
Фелипе Овоно
ВР
Главный тренер
Жилсон Пауло
23
Папе Латыр Н'Диайе
ВР
16
Кадим Н'Диайе
ВР
12
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
20
Арман Траоре
ЦЗ
13
Жак Фати
ЦЗ
4
Папе Диакате
ЦЗ
2
Реми Гомис
ЦП
0
Диоманси Камара
ЦФ
Главный тренер
Амара Траоре
Остались в запасе
7
Ролан де ла Круз
ЦП
18
Виера Эллонг
ЦП
23
Колин
ЦЗ
16
Жан-Максим Ндонго
ЦП
3
Эвуй
ЦЗ
9
Рауль Фабиани
ЦФ
21
Ашилле Пенси
ВР
22
Фелипе Овоно
ВР
Остались в запасе
23
Папе Латыр Н'Диайе
ВР
16
Кадим Н'Диайе
ВР
12
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
20
Арман Траоре
ЦЗ
13
Жак Фати
ЦЗ
4
Папе Диакате
ЦЗ
2
Реми Гомис
ЦП
0
Диоманси Камара
ЦФ
Главный тренер
Жилсон Пауло
Главный тренер
Амара Траоре
Статистика матча Экваториальная Гвинея - Сенегал
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
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