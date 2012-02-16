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Судьи
Главный судья:
Джанлука Рокки (Флоренция)

Аякс - Манчестер Юнайтед

16.02.2012, Четверг, 22:00 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 21:50 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Аякс - Манчестер Юнайтед
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