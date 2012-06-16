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Судьи
Главный судья:
Йонас Эрикссон (Сигтуна)
Помощники:
Штефан Виттберг, Матиас Класениус
Дополнительные помощники:
Маркус Стрембергсон, Стефан Юханнессон
Резервный судья:
Хюсейин Гечек (Турция)

Греция - Россия

16.06.2012, Суббота, 22:45 мск Варшава, стадион Национальный стадион Трансляция: "Спорт 1" 21:45 (прямая) "Первый канал" 22:30 (прямая) Чемпионат Европы, 3 тур Греция - Россия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

11 ноября, пятница 23:30 Греция 1:1 Россия
Чемпионат Европы 2008, группа D
Групповой этап, 2 тур
14 июня, суббота 22:45 Греция 0:1 Россия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чехия 3 2 0 1 4:5 -1 6
2. Греция 3 1 1 1 3:3 0 4
3. Россия 3 1 1 1 5:3 +2 4
4. Польша 3 0 2 1 2:3 -1 2
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