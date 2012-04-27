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ЦСКА (мол) - Спартак М (мол)

27.04.2012, Пятница, 17:00 мск Москва, стадион Октябрь Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 11 тур ЦСКА (мол) - Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 5 тур
18 марта, воскресенье 14:00 Спартак М (мол) 4:1 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
22 тур
27 августа, суббота 18:00 Спартак М (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
7 тур
29 апреля, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 0:3 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
29 тур
19 ноября, пятница 13:00 ЦСКА (мол) 2:2 Спартак М (мол)
15 тур
31 июля, суббота 19:00 Спартак М (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
29 тур
20 ноября, пятница 14:00 Спартак М (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
15 тур
25 июля, суббота 16:00 ЦСКА (мол) 1:5 Спартак М (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 14 10 2 2 34:11 +23 32
2. Спартак М (мол) 14 7 5 2 22:12 +10 26
3. ЦСКА (мол) 14 6 3 5 18:19 -1 21
4. Зенит (мол) 14 5 5 4 16:17 -1 20
5. Рубин (мол) 14 4 5 5 16:17 -1 17
6. Локомотив (мол) 14 4 2 8 13:25 -12 14
7. Анжи (мол) 14 3 3 8 13:22 -9 12
8. Академия Кубань 14 2 5 7 10:19 -9 11
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