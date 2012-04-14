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Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Динамо (мол)
Анжи (мол) - Динамо (мол): обзор матча 14 апреля 2012
Анжи (мол)
14.04.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 9 тур
0 : 1
Завершен
Динамо (мол)
88'
В. Комисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Динамо (мол)
+2
Замена
А. Ярмолицкий
️️️️
В. Комисов
Желтая карточка
И. Корголоев
Замена
М. Гамидов
️️️️
Ш. Мирзаев
Желтая карточка
Б. Тащи
ГОЛ! 0:1!
В. Комисов
Замена
С. Гаракоев
️️️️
И. Сулейманов
Замена
А. Каташевский
️️️️
И. Соловьев
Вторая желтая
А. Ибрагимгаджиев
Замена
М. Жабкин
️️️️
А. Сапета
Замена
И. Корголоев
️️️️
Э. Джангишиев
Желтая карточка
А. Ибрагимгаджиев
Замена
Б. Тащи
️️️️
А. Ильин
Желтая карточка
И. Сулейманов
Желтая карточка
И. Абдулавов
Замена
Г. Магомедов
️️️️
М. Мирзабеков
Замена
О. Валов
️️️️
П. Нехайчик
Желтая карточка
Н. Сергеев
Замена
С. Терехов
️️️️
П. Евсеев
Желтая карточка
П. Евсеев
10'
Желтая карточка
А. Сапета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
66
Ислам Сулейманов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
35
Александр Ильин
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
52
Гасан Магомедов
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
88
Олег Валов
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
3-5-2
26
Джиоев
44
Удунян
75
Ибрагимгаджиев
44
Курбанов
66
Сулейманов
24
Расулов
47
Джангишиев
17
Мирзабеков
98
Гаджиев
99
Абдулавов
92
Мирзаев
4-5-1
39
Фролов
27
Живоглядов
5
Сергеев
17
Иванов
5
Евсеев
33
Нехайчик
35
Ильин
17
Комисов
41
Сапета
9
Соловьев
11
Панюков
17
Мирзабеков
52
Магомедов
52
Магомедов
17
Мирзабеков
92
Мирзаев
38
Гамидов
38
Гамидов
92
Мирзаев
47
Джангишиев
80
Корголоев
80
Корголоев
47
Джангишиев
66
Сулейманов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
66
Сулейманов
41
Сапета
99
Жабкин
99
Жабкин
41
Сапета
33
Нехайчик
88
Валов
88
Валов
33
Нехайчик
9
Соловьев
18
Каташевский
18
Каташевский
9
Соловьев
17
Комисов
25
Ярмолицкий
25
Ярмолицкий
17
Комисов
5
Евсеев
32
Терехов
32
Терехов
5
Евсеев
35
Ильин
80
Тащи
80
Тащи
35
Ильин
Остались в запасе
Анжи (мол)
Динамо (мол)
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
34
Гамзат Алданов
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
34
Гамзат Алданов
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Анжи (мол) - Динамо (мол)
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
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