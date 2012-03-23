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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
Томь (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 23 марта 2012
Томь (мол)
23.03.2012, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 6 тур
3 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
24'
Д. Бояринцев
32'
Е. Чернов
65'
Д. Смирнов
78'
О. Шалаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
Желтая карточка
Е. Чиняев
ГОЛ с пенальти! 3:1!
О. Шалаев
Замена
Ф. Алексенко
️️️️
Д. Дикьяра
Замена
Е. Чиняев
️️️️
А. Сахно
Замена
А. Веселов
️️️️
С. Божин
ГОЛ! 3:0!
Д. Смирнов
Замена
С. Аксанов
️️️️
А. Богданов
Желтая карточка
Н. Погребняк
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
Д. Маляка
Желтая карточка
Е. Горячев
Замена
А. Быков
️️️️
В. Свежов
Замена
К. Погребняк
️️️️
А. Сазонов
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Д. Бояринцев
Замена
А. Москов
️️️️
Д. Воронов
Желтая карточка
В. Свежов
Желтая карточка
Д. Маляка
Замена
В. Пестрячев
️️️️
С. Нахлесткин
ГОЛ! 2:0!
Е. Чернов
ГОЛ! 1:0!
Д. Бояринцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
54
Алексей Сахно
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
49
Александр Богданов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
13
Евгений Зверев
ЦП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
88
Алексей Васечкин
ЦФ
Томь (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
33
Евгений Кокшаров
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Кр. Советов (мол)
94
Андрей Ларионов
ВР
57
Андрей Веселов
ЦЗ
42
Егор Наумов
ЦП
97
Федор Алексенко
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
28
Евгений Галактионов
ЦФ
3-2-3-2
1
Гавиловский
45
Горячев
22
Овсянников
4
Воронов
23
Чернов
28
Погребняк
54
Сахно
15
Маляка
7
Бояринцев
49
Богданов
10
Сазонов
3-1-4-1-1
1
Козлов
6
Вихров
47
Божин
13
Почивалин
18
Шалаев
13
Зверев
74
Нахлесткин
6
Свежов
99
Дикьяра
99
Палиенко
88
Васечкин
15
Маляка
33
Кокшаров
33
Кокшаров
15
Маляка
4
Воронов
0
Москов
0
Москов
4
Воронов
49
Богданов
11
Аксанов
11
Аксанов
49
Богданов
54
Сахно
69
Чиняев
69
Чиняев
54
Сахно
7
Бояринцев
24
Смирнов
24
Смирнов
7
Бояринцев
10
Сазонов
9
Погребняк
9
Погребняк
10
Сазонов
47
Божин
57
Веселов
57
Веселов
47
Божин
74
Нахлесткин
41
Пестрячев
41
Пестрячев
74
Нахлесткин
99
Дикьяра
97
Алексенко
97
Алексенко
99
Дикьяра
6
Свежов
93
Быков
93
Быков
6
Свежов
Остались в запасе
Томь (мол)
Кр. Советов (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
42
Егор Наумов
ЦП
28
Евгений Галактионов
ЦФ
94
Андрей Ларионов
ВР
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
42
Егор Наумов
ЦП
28
Евгений Галактионов
ЦФ
94
Андрей Ларионов
ВР
Статистика матча Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Темп
Новости команд
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Томь (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
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1
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1
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2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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