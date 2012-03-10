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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Кубань (мол)
Зенит (мол) - Кубань (мол): обзор матча 10 марта 2012
Зенит (мол)
10.03.2012, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 4 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (мол)
32'
Е. Марков
50'
И. Князев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Кубань (мол)
+5
Желтая карточка
Э. Байчора
Замена
А. Закарлюка
️️️️
А. Евсеев
+1
Замена
О. Вербицкас
️️️️
Д. Богаев
Замена
С. Арзуманов
️️️️
А. Секрет
Желтая карточка
И. Князев
Желтая карточка
П. Киреенко
Желтая карточка
Р. Пономарев
Замена
Р. Пономарев
️️️️
Л. Коноплев
Замена
П. Киреенко
️️️️
Е. Марков
Замена
С. Цыганов
️️️️
В. Ефимов
ГОЛ! 1:1!
И. Князев
Желтая карточка
Д. Телегин
Желтая карточка
Д. Терентьев
+1
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
Пас отдал
Д. Богаев
11'
Замена
М. Малыш
️️️️
А. Нестеренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Кубань (мол)
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
94
Александр Каглюк
ЦЗ
7
Левон Коноплев
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
45
Сергей Зозуля
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Антон Секрет
ЦФ
Зенит (мол)
35
Даниил Сизько
ВР
13
Павел Киреенко
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
23
Алексей Каюков
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Кубань (мол)
9
Александр Руденко
ВР
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
79
Радомир Пономарев
ЦЗ
73
Сергей Арзуманов
ЦП
17
Максим Малыш
АП
4-4-2
1
Зайцев
17
Костин
58
Зуев
88
Телегин
43
Терентьев
88
Богаев
28
Могилевец
17
Батов
94
Евсеев
20
Марков
98
Ефимов
2-5-1-1
15
Мустафаев
15
Князев
94
Каглюк
7
Коноплев
27
Нестеренко
45
Зозуля
92
Слинько
5
Халваши
52
Лобкарев
19
Секрет
98
Ефимов
9
Цыганов
9
Цыганов
98
Ефимов
20
Марков
13
Киреенко
13
Киреенко
20
Марков
88
Богаев
22
Вербицкас
22
Вербицкас
88
Богаев
94
Евсеев
17
Закарлюка
17
Закарлюка
94
Евсеев
27
Нестеренко
17
Малыш
17
Малыш
27
Нестеренко
19
Секрет
73
Арзуманов
73
Арзуманов
19
Секрет
7
Коноплев
79
Пономарев
79
Пономарев
7
Коноплев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Кубань (мол)
23
Алексей Каюков
ЦП
35
Даниил Сизько
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
Остались в запасе
23
Алексей Каюков
ЦП
35
Даниил Сизько
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
Остались в запасе
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Кубань (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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