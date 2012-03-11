Ростов - Крылья Советов

|26 тур
|1 октября, суббота
|15:30
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|11 тур
|29 мая, воскресенье
|18:15
|Крылья Советов
|2:2
|Ростов
|26 тур
|1 октября, суббота
|15:30
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|11 тур
|29 мая, воскресенье
|18:15
|Крылья Советов
|2:2
|Ростов
|25 тур
|24 октября, воскресенье
|18:45
|Ростов
|1:2
|Крылья Советов
|11 тур
|14 мая, пятница
|20:30
|Крылья Советов
|1:2
|Ростов
|19 тур
|22 августа, суббота
|13:45
|Крылья Советов
|2:2
|Ростов
|5 тур
|18 апреля, суббота
|20:00
|Ростов
|0:0
|Крылья Советов
|19 тур
|4 августа, суббота
|19:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|5 тур
|14 апреля, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|0:1
|Ростов
|26 тур
|4 ноября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|11 тур
|16 июля, воскресенье
|00:00
|Ростов
|2:2
|Крылья Советов
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|14 тур
|2 июля, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|1:1
|Ростов
|18 тур
|24 июля, суббота
|00:00
|Ростов
|0:1
|Крылья Советов
|15 тур
|7 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|Ростов
|24 тур
|13 сентября, суббота
|00:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|7 тур
|4 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|20 тур
|17 августа, суббота
|00:00
|Ростов
|0:3
|Крылья Советов
|9 тур
|28 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Ростов
|26 тур
|30 сентября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|12 тур
|10 июня, воскресенье
|00:00
|Ростов
|2:0
|Крылья Советов
|28 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|2:0
|Крылья Советов
|14 тур
|23 июня, пятница
|00:00
|Крылья Советов
|0:3
|Ростов
|17 тур
|21 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Ростов
|3 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|19 тур
|1 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|4 тур
|18 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|3:0
|Крылья Советов
|33 тур
|1 ноября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|16 тур
|2 июля, среда
|00:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|32 тур
|19 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|15 тур
|6 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Ростов
|21 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:6
|Ростов
|12 тур
|24 июня, суббота
|00:00
|Ростов
|2:2
|Крылья Советов
|20 тур
|13 июля, вторник
|00:00
|Ростов
|3:3
|Крылья Советов
|4 тур
|26 мая, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Ростов
|Первый этап, 18 тур
|2 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|Первый этап, 10 тур
|17 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар
|44
|16
|13
|15
|58:61
|-3
|61
|2.
|Амкар-Пермь
|44
|14
|13
|17
|40:51
|-11
|55
|3.
|Ахмат
|44
|14
|10
|20
|45:62
|-17
|52
|4.
|Крылья Советов
|44
|12
|15
|17
|33:50
|-17
|51
|5.
|Ростов
|44
|12
|12
|20
|45:61
|-16
|48
|6.
|Волга НН
|44
|12
|5
|27
|37:60
|-23
|41
|7.
|Томь
|44
|8
|13
|23
|30:70
|-40
|37
|8.
|Спартак Нч
|44
|7
|13
|24
|39:60
|-21
|34