Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Спартак М (мол)
Кубань (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 25 ноября 2011
Кубань (мол)
25.11.2011, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Спартак М (мол)
5'
А. Секрет
24'
А. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Спартак М (мол)
Красная карточка
С. Дрампов
Замена
Е. Касьянов
️️️️
Р. Слинько
Желтая карточка
А. Нестеренко
Замена
С. Дрампов
️️️️
А. Калайджян
Желтая карточка
А. Каглюк
Замена
П. Сергеев
️️️️
Д. Кутин
Желтая карточка
И. Хомуха
Замена
А. Федчук
️️️️
И. Альшин
Замена
Е. Курдус
️️️️
А. Карибов
Замена
А. Каглюк
️️️️
И. Князев
Желтая карточка
М. Ковальчук
Желтая карточка
Ф. Озобич
ГОЛ! 1:1!
А. Козлов
ГОЛ! 1:0!
А. Секрет
2'
Желтая карточка
Д. Кутин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
92
Руслан Слинько
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
61
Артем Геворкян
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
19
Филип Озобич
АП
7
Александр Козлов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Кубань (мол)
9
Александр Руденко
ВР
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
94
Александр Каглюк
ЦЗ
73
Евгений Курдус
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
17
Максим Малыш
АП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
65
Анатолий Зыков
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
2-4-1-2
1
Байчора
73
Ковальчук
15
Князев
92
Слинько
5
Калайджян
22
Карибов
27
Нестеренко
52
Лобкарев
19
Секрет
61
Геворкян
3-2-1-2-1
12
Заболотный
22
Хомуха
3
Чежия
21
Ходырев
5
Кутин
44
Фадеев
7
Козлов
10
Альшин
19
Озобич
13
Обухов
92
Слинько
91
Касьянов
91
Касьянов
92
Слинько
5
Калайджян
75
Дрампов
75
Дрампов
5
Калайджян
22
Карибов
73
Курдус
73
Курдус
22
Карибов
15
Князев
94
Каглюк
94
Каглюк
15
Князев
5
Кутин
20
Сергеев
20
Сергеев
5
Кутин
10
Альшин
10
Федчук
10
Федчук
10
Альшин
Остались в запасе
Кубань (мол)
Спартак М (мол)
5
Каха Халваши
ЦП
17
Максим Малыш
АП
9
Александр Руденко
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
65
Анатолий Зыков
ЦП
42
Сергей Чернышук
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
5
Каха Халваши
ЦП
17
Максим Малыш
АП
9
Александр Руденко
ВР
Остались в запасе
94
Александр Степанов
ЦЗ
65
Анатолий Зыков
ЦП
42
Сергей Чернышук
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Кубань (мол) - Спартак М (мол)
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Кубань (мол)
Спартак М (мол)
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+