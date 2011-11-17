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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
ЦСКА (мол) - Рубин (мол): обзор матча 17 ноября 2011
ЦСКА (мол)
17.11.2011, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Рубин (мол)
47'
А. Васильев
50'
А. Вшивцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
М. Уридия
Желтая карточка
Г. Засеев
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
А. Антонюк
Замена
Д. Хурцидзе
️️️️
Р. Нетфуллин
Замена
Г. Челебадзе
️️️️
П. Умарбаев
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
А. Васильев
Замена
Г. Засеев
️️️️
А. Попов
Замена
И. Джалилов
️️️️
К. Васильев
ГОЛ! 1:1!
А. Вшивцев
Замена
М. Дойати
️️️️
М. Жестоков
ГОЛ! 1:0!
А. Васильев
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Сердеров
Желтая карточка
К. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
ЦСКА (мол)
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
7
Гела Засеев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Рубин (мол)
7
Марат Дойати
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
64
Георгий Челебадзе
ЦФ
4-2-1-3
18
Исупов
28
Семенов
8
Федотов
20
Полюткин
22
Тен
52
Нетфуллин
17
Васильев
18
Попов
10
Амбарцумян
28
Сердеров
92
Кобзарь
2-1-2-2-3
1
Волкотруб
66
Жестоков
4
Кверквелия
24
Горелишвили
25
Ситдиков
16
Антонюк
39
Умарбаев
10
Джалилов
25
Васильев
23
Вшивцев
25
Уридия
17
Васильев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
17
Васильев
52
Нетфуллин
10
Хурцидзе
10
Хурцидзе
52
Нетфуллин
18
Попов
7
Засеев
7
Засеев
18
Попов
28
Сердеров
10
Базелюк
10
Базелюк
28
Сердеров
16
Антонюк
95
Прокопенко
95
Прокопенко
16
Антонюк
39
Умарбаев
64
Челебадзе
64
Челебадзе
39
Умарбаев
66
Жестоков
7
Дойати
7
Дойати
66
Жестоков
25
Васильев
3
Джалилов
3
Джалилов
25
Васильев
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Рубин (мол)
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
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Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
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Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
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