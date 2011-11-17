Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Анжи (мол)
Зенит (мол) - Анжи (мол): обзор матча 17 ноября 2011
Зенит (мол)
17.11.2011, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 1 тур
2 : 0
Завершен
Анжи (мол)
9'
Д. Терентьев
87'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Анжи (мол)
Желтая карточка
А. Гераев
ГОЛ! 2:0!
А. Васильев
Замена
А. Гераев
️️️️
И. Сулейманов
Замена
М. Гамидов
️️️️
М. Мирзабеков
Желтая карточка
И. Абдулавов
Замена
В. Зинков
️️️️
М. Батов
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
Ш. Мухаммад
Желтая карточка
В. Сушкин
Замена
В. Сушкин
️️️️
Е. Марков
Замена
А. Петров
️️️️
Н. Бочаров
Желтая карточка
А. Ионов
Замена
И. Абдулавов
️️️️
С. Гаракоев
Желтая карточка
И. Сулейманов
Замена
А. Панфилов
️️️️
И. Чеминава
ГОЛ! 1:0!
Д. Терентьев
Пас отдал
И. Чеминава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
24
Джамал Расулов
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
77
Александр Петров
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
60
Павел Шувалов
ЦФ
90
Илья Еронин
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Анжи (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Зайцев
3
Костин
5
Чеминава
88
Телегин
4
Васильев
44
Башкиров
43
Терентьев
34
Бочаров
17
Батов
11
Ионов
20
Марков
2-5-2-1
1
Дженетов
75
Ибрагимгаджиев
44
Курбанов
33
Гаракоев
66
Сулейманов
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
24
Расулов
44
Кухарчук
98
Гаджиев
92
Мирзаев
5
Чеминава
93
Панфилов
93
Панфилов
5
Чеминава
34
Бочаров
77
Петров
77
Петров
34
Бочаров
17
Батов
5
Зинков
5
Зинков
17
Батов
20
Марков
10
Сушкин
10
Сушкин
20
Марков
17
Мухаммад
47
Джангишиев
47
Джангишиев
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
38
Гамидов
38
Гамидов
17
Мирзабеков
66
Сулейманов
83
Гераев
83
Гераев
66
Сулейманов
33
Гаракоев
99
Абдулавов
99
Абдулавов
33
Гаракоев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Анжи (мол)
60
Павел Шувалов
ЦФ
90
Илья Еронин
ЦФ
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
60
Павел Шувалов
ЦФ
90
Илья Еронин
ЦФ
1
Павел Дронов
ВР
Остались в запасе
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Зенит (мол) - Анжи (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+