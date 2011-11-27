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Судьи
Главный судья:
Тимур Арсланбеков (Москва)
Помощники:
Цветнов А.В. (Москва) Зарипов И.А. (Ленинградская область)

Ростов - Амкар-Пермь

27.11.2011, Воскресенье, 14:15 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 14:00 (прямая) Россия. Премьер-лига, 32 тур Ростов - Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 16:15 Амкар-Пермь 0:1 Ростов
10 тур
21 мая, суббота 14:00 Ростов 3:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
28 августа, суббота 16:15 Амкар-Пермь 1:0 Ростов
5 тур
11 апреля, воскресенье 18:30 Ростов 2:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
30 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Ростов 1:1 Амкар-Пермь
1 тур
14 марта, суббота 12:00 Амкар-Пермь 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
30 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Ростов 2:0 Амкар-Пермь
1 тур
11 марта, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 3:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
24 тур
25 октября, среда 00:00 Ростов 1:1 Амкар-Пермь
9 тур
13 мая, суббота 00:00 Амкар-Пермь 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
10 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:0 Амкар-Пермь
7 тур
1 мая, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Амкар-Пермь
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 Амкар-Пермь 2:0 Ростов
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 44 16 13 15 58:61 -3 61
2. Амкар-Пермь 44 14 13 17 40:51 -11 55
3. Ахмат 44 14 10 20 45:62 -17 52
4. Крылья Советов 44 12 15 17 33:50 -17 51
5. Ростов 44 12 12 20 45:61 -16 48
6. Волга НН 44 12 5 27 37:60 -23 41
7. Томь 44 8 13 23 30:70 -40 37
8. Спартак Нч 44 7 13 24 39:60 -21 34
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