Зенит - Локомотив

|23 тур
|10 сентября, суббота
|16:30
|Локомотив
|4:2
|Зенит
|8 тур
|8 мая, воскресенье
|20:45
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|23 тур
|10 сентября, суббота
|16:30
|Локомотив
|4:2
|Зенит
|8 тур
|8 мая, воскресенье
|20:45
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|19 тур
|29 августа, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|0:3
|Зенит
|5 тур
|11 апреля, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:0
|Локомотив
|19 тур
|23 августа, воскресенье
|16:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|5 тур
|19 апреля, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|23 тур
|27 сентября, суббота
|16:00
|Локомотив
|0:3
|Зенит
|9 тур
|23 июля, среда
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|26 тур
|7 октября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|1:0
|Зенит
|12 тур
|11 июня, понедельник
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|23 тур
|22 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|4:1
|Локомотив
|8 тур
|6 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:1
|Зенит
|29 тур
|25 октября, суббота
|00:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|2 тур
|22 марта, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:2
|Зенит
|29 тур
|10 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Зенит
|8 тур
|20 апреля, суббота
|00:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|25 тур
|12 октября, пятница
|00:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|11 тур
|25 мая, пятница
|00:00
|Локомотив
|5:1
|Зенит
|26 тур
|1 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Локомотив
|12 тур
|12 июня, понедельник
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|26 тур
|3 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|12 тур
|23 июня, среда
|00:00
|Зенит
|1:2
|Локомотив
|23 тур
|30 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:1
|Зенит
|8 тур
|16 мая, суббота
|00:00
|Зенит
|2:2
|Локомотив
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|44
|24
|16
|4
|85:40
|+45
|88
|2.
|Спартак М
|44
|21
|12
|11
|68:48
|+20
|75
|3.
|ЦСКА
|44
|19
|16
|9
|72:47
|+25
|73
|4.
|Динамо М
|44
|20
|12
|12
|66:50
|+16
|72
|5.
|Анжи
|44
|19
|13
|12
|54:42
|+12
|70
|6.
|Рубин
|44
|17
|17
|10
|55:41
|+14
|68
|7.
|Локомотив
|44
|18
|12
|14
|59:48
|+11
|66
|8.
|Кубань (ЛФЛ)
|44
|15
|16
|13
|50:45
|+5
|61