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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Зенит - Локомотив

27.11.2011, Воскресенье, 16:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "Россия 2" 16:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 32 тур Зенит - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 16:30 Локомотив 4:2 Зенит
8 тур
8 мая, воскресенье 20:45 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
5 тур
11 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 16:00 Зенит 1:1 Локомотив
5 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
9 тур
23 июля, среда 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Суперкубок России 2008
Финал
9 марта, воскресенье 16:00 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 1:0 Зенит
12 тур
11 июня, понедельник 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Зенит 4:1 Локомотив
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
15 июня, среда 19:00 Локомотив 0:0 Зенит
7 тур
30 апреля, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Зенит 0:2 Локомотив
12 тур
19 мая, среда 00:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Зенит
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2001
25 тур
12 октября, пятница 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
11 тур
25 мая, пятница 00:00 Локомотив 5:1 Зенит
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
26 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
12 тур
23 июня, среда 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
8 тур
16 мая, суббота 00:00 Зенит 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Локомотив
16 тур
2 июля, среда 00:00 Локомотив 0:0 Зенит
Чемпионат России 1996
27 тур
16 сентября, понедельник 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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