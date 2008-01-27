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Расписание матчей
Кубок Африки
Тунис - ЮАР
Тунис - ЮАР: обзор матча 27 января 2008
Тунис
27.01.2008, воскресенье, 22:30
Кубок Африканских Наций, группа D, 2 тур
3 : 1
Завершен
ЮАР
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Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
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1 : 3
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