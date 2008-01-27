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Расписание матчей
Кубок Африки
Сенегал - Ангола
Сенегал - Ангола: обзор матча 27 января 2008
Сенегал
27.01.2008, воскресенье, 20:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 2 тур
1 : 3
Завершен
Ангола
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Статистика матча Сенегал - Ангола
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