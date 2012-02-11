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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Портсмут
Блэкпул - Портсмут: обзор матча 11 февраля 2012
Блэкпул
11.02.2012, суббота, 21:20
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 1
Завершен
Портсмут
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Статистика матча Блэкпул - Портсмут
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0
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Матчи команд
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
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01.11.2026
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24.10.2026
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2 : 0
20.10.2026
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2 : 0
17.10.2026
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10.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
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