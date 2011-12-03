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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Донкастер Роверс - Саутгемптон
Донкастер Роверс - Саутгемптон: обзор матча 03 декабря 2011
Донкастер Роверс
03.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
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Таблица
Статистика матча Донкастер Роверс - Саутгемптон
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0
0
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0
Матчи команд
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2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
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Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
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