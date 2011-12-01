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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Ганновер-96
Стандард - Ганновер-96: обзор матча 01 декабря 2011
Стандард
01.12.2011, четверг, 00:05
Лига Европы, группа B, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ганновер-96
26'
М. Тчите
59'
Г. Сирьяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Ганновер-96
Замена
М. Бузагло
️️️️
Д. Муджанги-Биа
+1
Замена
И. Гонсалес
️️️️
Г. Сирьяк
Замена
А. Собич
️️️️
М. Абделлауе
Замена
К. Рауш
️️️️
К. Шульц
ГОЛ! 2:0!
Г. Сирьяк
Пас отдал
Д. Муджанги-Биа
Замена
Д. Я Конан
️️️️
Л. Штиндль
ГОЛ! 1:0!
М. Тчите
Пас отдал
Й. Бюйенс
11'
Желтая карточка
С. Черундоло
Желтая карточка
Я. Шлаудрафф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
26
Синан Болат
ВР
25
Кану
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
71
Йони Бюйенс
ЦП
20
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Стандард
1
Антони Морис
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
14
Игнасио Гонсалес
АП
11
Маор-Бар Бузагло
ПП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
9
Артур Собич
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
4-4-2
26
Болат
25
Кану
20
Фелипе
15
Поконьоли
2
Горо
71
Бюйенс
63
Муджанги-Биа
21
Ванкер
20
Сейхас
7
Тчите
90
Сирьяк
4-3-1-2
20
Цилер
6
Черундоло
2
Погатец
19
Шульц
5
Хагги
24
Шмидебах
18
Пинту
24
Пандер
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
90
Сирьяк
14
Гонсалес
14
Гонсалес
90
Сирьяк
63
Муджанги-Биа
11
Бузагло
11
Бузагло
63
Муджанги-Биа
19
Шульц
34
Рауш
34
Рауш
19
Шульц
25
Абделлауе
9
Собич
9
Собич
25
Абделлауе
13
Штиндль
11
Конан
11
Конан
13
Штиндль
Остались в запасе
Стандард
Ганновер-96
1
Антони Морис
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
1
Антони Морис
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Жозе Рига
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Стандард - Ганновер-96
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
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