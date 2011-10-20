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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль ТА - ПСВ
Хапоэль ТА - ПСВ: обзор матча 20 октября 2011
Хапоэль ТА
20.10.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
ПСВ
70'
Д. Вейналдум (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль ТА - ПСВ
Желтая карточка
О. Тойвонен
Желтая карточка
Ш. Абутбул
Замена
С. Туама
️️️️
М. Оремуш
Замена
Д. Ленс
️️️️
З. Лабиад
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Вейналдум
Желтая карточка
М. Печалка
Желтая карточка
М. Оремуш
Замена
Р. Гордана
️️️️
Н. Игьебор
Замена
М. Лала
️️️️
О. Дамари
Замена
К. Строотман
️️️️
О. Энгелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль ТА
30
Апула Эдель
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
6
Беван Франсман
ЦЗ
3
Марио Печалка
ЦЗ
11
Мирко Оремуш
ПЗ
18
Шай Абутбул
ЦП
8
Элрой Коэн
ЦП
29
Ияд Хутаба
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
16
Омер Дамари
ЦФ
Главный тренер
Дрор Каштан
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Хапоэль ТА
55
Борис Клейман
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
12
Омри Атия
ЦЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
15
Салим Туама
ЦП
8
Роэй Гордана
АП
17
Мааран Лала
ЦФ
ПСВ
33
Халид Сину
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
4-4-1-1
30
Эдель
16
Шиш
6
Франсман
3
Печалка
11
Оремуш
18
Абутбул
29
Хутаба
40
Игьебор
8
Коэн
18
Тамуз
16
Дамари
4-3-1-2
15
Исакссон
11
Манолев
6
Марсело
3
Баума
28
Тамата
23
Вейналдум
11
Тойвонен
24
Энгелаар
52
Лабиад
10
Мертенс
9
Матавж
11
Оремуш
15
Туама
15
Туама
11
Оремуш
40
Игьебор
8
Гордана
8
Гордана
40
Игьебор
16
Дамари
17
Лала
17
Лала
16
Дамари
24
Энгелаар
8
Строотман
8
Строотман
24
Энгелаар
52
Лабиад
17
Ленс
17
Ленс
52
Лабиад
Остались в запасе
Хапоэль ТА
ПСВ
12
Омри Атия
ЦЗ
55
Борис Клейман
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
Главный тренер
Дрор Каштан
33
Халид Сину
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
12
Омри Атия
ЦЗ
55
Борис Клейман
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
Остались в запасе
33
Халид Сину
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Главный тренер
Дрор Каштан
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Хапоэль ТА - ПСВ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд
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