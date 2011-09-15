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Лига Европы 2026/2027
Ганновер-96 - Стандард
Ганновер-96 - Стандард: обзор матча 15 сентября 2011
Ганновер-96
15.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Стандард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Стандард
Замена
И. Гонсалес
️️️️
Ф. Беррье
Замена
Х. Хаугер
️️️️
С. Пинту
Замена
М. Бузагло
️️️️
Д. Муджанги-Биа
Замена
М. Тчите
️️️️
Г. Сирьяк
Желтая карточка
Фелипе
Замена
Д. Я Конан
️️️️
М. Абделлауе
Желтая карточка
Й. ван Дамм
Желтая карточка
В. Ванкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Стандард
26
Синан Болат
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
25
Кану
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Франк Беррье
ЦП
71
Йони Бюйенс
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Стандард
1
Антони Морис
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
20
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
14
Игнасио Гонсалес
АП
11
Маор-Бар Бузагло
ПП
7
Мохамед Тчите
ЦФ
9
Мбай Лей
ЦФ
4-3-1-2
20
Цилер
6
Черундоло
5
Хагги
2
Погатец
23
Шахед
34
Рауш
18
Пинту
24
Шмидебах
13
Штиндль
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
3-2-4-1
26
Болат
25
Кану
15
Поконьоли
20
Фелипе
40
Опаре
37
ван Дамм
21
Ванкер
10
Беррье
71
Бюйенс
63
Муджанги-Биа
90
Сирьяк
18
Пинту
21
Хаугер
21
Хаугер
18
Пинту
25
Абделлауе
11
Конан
11
Конан
25
Абделлауе
10
Беррье
14
Гонсалес
14
Гонсалес
10
Беррье
63
Муджанги-Биа
11
Бузагло
11
Бузагло
63
Муджанги-Биа
90
Сирьяк
7
Тчите
7
Тчите
90
Сирьяк
Остались в запасе
Ганновер-96
Стандард
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
1
Антони Морис
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
20
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Остались в запасе
1
Антони Морис
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
20
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Статистика матча Ганновер-96 - Стандард
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
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