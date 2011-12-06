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Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Валенсия
Челси - Валенсия: обзор матча 06 декабря 2011
Челси
06.12.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа E, 6 тур
3 : 0
Завершен
Валенсия
4'
Д. Дрогба
22'
Рамирес
76'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Валенсия
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Х. Мата
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Дрогба
ГОЛ! 3:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Х. Мата
Желтая карточка
Т. Коста
Желтая карточка
О. Ромеу
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Рамирес
Замена
П. Эрнандес
️️️️
С. Фегули
Замена
А. Адурис
️️️️
Ж. Альба
ГОЛ! 2:0!
Рамирес
Пас отдал
Д. Дрогба
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ОП
7
Рамирес
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
3
Коул
4
Луис
26
Терри
20
Иванович
21
Ромеу
7
Рамирес
14
Мейрелеш
64
Мата
11
Дрогба
15
Старридж
4-1-3-1-1
25
Алвес
19
Барраган
4
Руис
23
Рами
18
Альба
8
Фегули
8
Коста
6
Альбельда
22
Матье
17
Жонас
9
Сольдадо
7
Рамирес
12
Оби Микел
12
Оби Микел
7
Рамирес
64
Мата
13
Малуда
13
Малуда
64
Мата
11
Дрогба
9
Торрес
9
Торрес
11
Дрогба
8
Фегули
19
Эрнандес
19
Эрнандес
8
Фегули
18
Альба
20
Адурис
20
Адурис
18
Альба
Остались в запасе
Челси
Валенсия
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Челси - Валенсия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Помощники судьи:
Кристиано Копелли
Лука Маджани (оба Италия)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 23:30 (прямая)
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