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Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Вальядолид
Альмерия - Вальядолид: обзор матча 09 декабря 2007
Альмерия
09.12.2007, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
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Статистика матча Альмерия - Вальядолид
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Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
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- : -
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08.11.2026
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4 : 3
02.11.2026
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Испания. Сегунда, 11 тур
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2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
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Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
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Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
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