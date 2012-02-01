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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Палермо
Интер - Палермо: обзор матча 01 февраля 2012
Интер
01.02.2012, среда, 23:45
Италия. Серия А, 21 тур
4 : 4
Завершен
Палермо
22'
Д. Милито
55'
Д. Милито (П)
61'
Д. Милито
69'
Д. Милито
16'
А. Мантовани
52'
Ф. Микколи
66'
Ф. Микколи
85'
Ф. Микколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Палермо
Желтая карточка
А. Раноккия
Желтая карточка
А. Поли
Замена
М. Сарате
️️️️
Д. Милито
ГОЛ! 4:4!
Ф. Микколи
Пас отдал
Й. Иличич
Желтая карточка
Ж. Оби
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Н. Бертоло
ГОЛ! 4:3!
Д. Милито
Пас отдал
Д. Паццини
Замена
И. Кордоба
️️️️
У. Снейдер
ГОЛ! 3:3!
Ф. Микколи
Пас отдал
Ф. Бальдзаретти
Замена
А. Паломбо
️️️️
А. Поли
Замена
Й. Иличич
️️️️
Э. Захави
Замена
Э. Пизано
️️️️
Ф. Микколи
ГОЛ! 3:2!
Д. Милито
Пас отдал
Э. Камбьяссо
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Милито
Желтая карточка
Э. Муньос
ГОЛ! 1:2!
Ф. Микколи
Пас отдал
И. Будан
ГОЛ! 1:1!
Д. Милито
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Мантовани
Пас отдал
Ф. Микколи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Агон Мехмети
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-3-1-2
20
Сезар
5
Нагатомо
2
Лусио
13
Раноккия
13
Майкон
91
Камбьяссо
15
Поли
4
Дзанетти
10
Снейдер
11
Паццини
22
Милито
4-3-3
2
Вивиано
17
Мантовани
6
Муньос
26
Сильвестре
42
Бальдзаретти
5
Донати
16
Бертоло
8
Баррето
10
Микколи
7
Захави
19
Будан
10
Снейдер
2
Кордоба
2
Кордоба
10
Снейдер
15
Поли
17
Паломбо
17
Паломбо
15
Поли
22
Милито
9
Сарате
9
Сарате
22
Милито
10
Микколи
5
Пизано
5
Пизано
10
Микколи
16
Бертоло
20
Васкес
20
Васкес
16
Бертоло
7
Захави
72
Иличич
72
Иличич
7
Захави
Остались в запасе
Интер
Палермо
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
30
Александрос Цорвас
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Бортоло Мутти
Статистика матча Интер - Палермо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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