Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция - Чили
Франция - Чили: обзор матча 10 августа 2011
Франция
10.08.2011, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Чили
19'
Л. Реми
80'
Н. Кордова
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Чили
Замена
Г. Хара
️️️️
П. Контрерас
Замена
М. Эстрада
️️️️
К. Кармона
Замена
А. Ревейер
️️️️
Б. Санья
Замена
Б. Матюиди
️️️️
М. Мартен
ГОЛ! 1:1!
Н. Кордова
Пас отдал
А. Санчес
Желтая карточка
Я. М'Вила
Желтая карточка
П. Контрерас
Желтая карточка
Ж. Босежур
Замена
Ж. Менез
️️️️
Ф. Малуда
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бензема
Замена
Й. Кабай
️️️️
С. Насри
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Хименес
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
Г. Медель
Замена
Н. Кордова
️️️️
Д. Рубио
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
Г. Клиши
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
К. Бензема
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЦЗ
0
Юнес Кабуль
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
15
Флоран Малуда
ЛВ
17
Янн М'Вила
ОП
19
Марвин Мартен
ЦП
11
Самир Насри
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Чили
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
3
Вальдо Понсе
ЦЗ
5
Пабло Контрерас
ЦЗ
8
Артуро Видаль
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
6
Карлос Кармона
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
ЦП
11
Луис Хименес
АП
0
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Борги
Франция
16
Стив Манданда
ВР
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
14
Жереми Менез
ЦФ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
0
Гийом Оаро
ЦФ
Чили
12
Мигель Пинто
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
13
Марко Эстрада
ЦП
0
Герсон Асеведо
ЦП
0
Фелипе Сеймур
ЦП
0
Николас Кордова
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Льорис
22
Клиши
3
Абидаль
0
Кабуль
19
Санья
17
М'Вила
19
Мартен
15
Малуда
11
Насри
19
Бензема
20
Реми
4-1-2-2-1
1
Браво
4
Исла
5
Контрерас
8
Видаль
3
Понсе
17
Медель
6
Кармона
10
Вальдивия
11
Хименес
15
Босежур
0
Рубио
19
Санья
13
Ревейер
13
Ревейер
19
Санья
19
Мартен
14
Матюиди
14
Матюиди
19
Мартен
11
Насри
6
Кабай
6
Кабай
11
Насри
15
Малуда
14
Менез
14
Менез
15
Малуда
19
Бензема
0
Гамейро
0
Гамейро
19
Бензема
5
Контрерас
18
Хара
18
Хара
5
Контрерас
6
Кармона
13
Эстрада
13
Эстрада
6
Кармона
17
Медель
0
Сеймур
0
Сеймур
17
Медель
0
Рубио
0
Кордова
0
Кордова
0
Рубио
11
Хименес
10
Санчес
10
Санчес
11
Хименес
Остались в запасе
Франция
Чили
16
Стив Манданда
ВР
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
0
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
12
Мигель Пинто
ВР
0
Герсон Асеведо
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Клаудио Борги
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
0
Гийом Оаро
ЦФ
Остались в запасе
12
Мигель Пинто
ВР
0
Герсон Асеведо
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Клаудио Борги
Статистика матча Франция - Чили
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
0 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
06.06.2026
Чили
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55
Новости команд
Все
Франция
Чили
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
21:35
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
16:36
1
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
13:38
1
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
4
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
21:35
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
16:36
1
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
13:38
1
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
4
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Новичок «Динамо» забил гол сборной США
30 сентября
США – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
29 сентября
Леау объяснил драку в матче с Чили
8 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+