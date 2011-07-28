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Анортосис - Работнички
Анортосис - Работнички: обзор матча 28 июля 2011
Анортосис
28.07.2011, четверг, 21:00
Лига Европы
0 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Работнички
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Матчи команд
Анортосис
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- : -
23.11.2026
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08.11.2026
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Арис
2 : 1
01.11.2026
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17.07.2025
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10.07.2025
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17.07.2018
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Работнички
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11.07.2018
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