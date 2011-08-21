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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Сент-Этьен
Марсель - Сент-Этьен: обзор матча 21 августа 2011
Марсель
21.08.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Сент-Этьен
Вторая желтая
Ж. Паскаль Миньо
Замена
И. Саади
️️️️
П. Обамеянг
Замена
Р. Фанни
️️️️
С. Аспиликуэта
Замена
А. Жиньяк
️️️️
А. Айю
Желтая карточка
Ф. Лемуан
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Л. Батльес
Замена
Ж. Айю
️️️️
Л. Реми
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Желтая карточка
Ж. Клеман
Желтая карточка
С. Маршаль
Желтая карточка
Ж. Паскаль Миньо
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
16
Род Фанни
ЦЗ
21
Папе М'Боу
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Идрисс Саади
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
63
Н'Кулу
21
Морель
20
Диавара
3
Аспиликуэта
77
Каборе
27
Гонсалес
12
Диарра
24
Айю
28
Вальбуэна
14
Реми
4-1-3-2
16
Руффье
24
Перрен
5
Маршаль
12
Миньо
13
Гулам
23
Гилявоги
20
Сако
11
Клеман
10
Батльес
7
Обамеянг
54
Синама-Понголь
3
Аспиликуэта
16
Фанни
16
Фанни
3
Аспиликуэта
14
Реми
10
Айю
10
Айю
14
Реми
24
Айю
10
Жиньяк
10
Жиньяк
24
Айю
10
Батльес
18
Лемуан
18
Лемуан
10
Батльес
54
Синама-Понголь
10
Мальбранк
10
Мальбранк
54
Синама-Понголь
7
Обамеянг
9
Саади
9
Саади
7
Обамеянг
Остались в запасе
Марсель
Сент-Этьен
21
Папе М'Боу
ЦП
1
Женнаро Брасильяно
ВР
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
40
Жереми Жано
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
21
Папе М'Боу
ЦП
1
Женнаро Брасильяно
ВР
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Остались в запасе
40
Жереми Жано
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Марсель - Сент-Этьен
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Велодром
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