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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал
Леванте - Реал: обзор матча 18 сентября 2011
Леванте
18.09.2011, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Реал
68'
А. Коне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал
+4
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
М. Пальярдо
Замена
М. Пальярдо
️️️️
Х.
Замена
К. Аранда
️️️️
А. Коне
Желтая карточка
Р. Суарес
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Х. Торрес
Замена
Р. Суарес
️️️️
Х. Баркеро
Замена
М. Озил
️️️️
Марсело
ГОЛ! 1:0!
А. Коне
Пас отдал
Х. Вента
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Кака
Замена
К. Роналду
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
Х. Вента
Желтая карточка
С. Бальестерос
Вторая желтая
С. Хедира
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
А. Ди Мария
Желтая карточка
Вальдо
Желтая карточка
С. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
(К)
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
3
Нано
18
Бальестерос
18
Вента
10
Иборра
25
Торрес
20
Хуанлу
9
Баркеро
23
Вальдо
2
Коне
4-2-3-1
12
Касильяс
93
Рамос
3
Пепе
6
Карвалью
12
Марсело
3
Алонсо
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Кака
17
Коэнтрау
9
Бензема
20
Хуанлу
14
Пальярдо
14
Пальярдо
20
Хуанлу
9
Баркеро
21
Суарес
21
Суарес
9
Баркеро
2
Коне
7
Аранда
7
Аранда
2
Коне
12
Марсело
10
Озил
10
Озил
12
Марсело
9
Бензема
7
Роналду
7
Роналду
9
Бензема
10
Кака
9
Игуаин
9
Игуаин
10
Кака
Остались в запасе
Леванте
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Леванте - Реал
7
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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